Matheus Tube, ele que vem emendado trabalhos no SBT (Poliana Moça) e agora na minissérie que chega ao fim sua 2ª temporada na RECORD TV (Todas às Garotas em Mim) nos próximos dias, jovem nascido na cidade de Itapeva (SP), morando em Nova Campina (SP), sem muito detalhes o ator aproveitou o bate-papo para celebrar o grande passo que está dando em sua carreira com a transição da TV para o cinema.

“Eu recebo essa fase como algo que já tinha desejo e que finalmente é real: eu cheguei, eu consegui! Mas desejo cada dia mais poder aprender com tudo isso, evoluir… Existe um Matheus se conhecendo como ator e pessoa. Querendo sempre ser melhor a cada dia e conquistar meu espaço”, disse.

Ele também contou que a insegurança sempre existiu durante essa sua trajetória artística. “A gente, às vezes, sofre por ansiedade achando que não vai conseguir fazer. Ao chegar, conseguimos fazer e fluir. A realidade da novela não é a mesma realidade da que estamos habituados. Apesar de ser jovem, sei que ainda tenho muito a aprender”, desabafou.

Durante o bate-papo, perguntamos para ele o que veremos nessa evolução e nova fase. “Vem aí grandes mudanças! Acho que quando a gente abre os ouvidos para poder somar com a opinião de quem tem muito para agregar faz com que a gente crie um profissionalismo“, explicou.



“Isso faz com que eu crie junto essa persona, Matheus (Matheus Tube como é conhecido através do seu canal no YouTube) que tem atitude, tem sua personalidade, tem sua essência, de pensar, de agir, de falar…“, continua. “Então, temos uma mudança clara para qualquer ser humano: mudança de voz, a gente se descobrir como pessoa, como profissional e eu acho que isso é um conjunto completo“, explicou.

“Sou eternamente grato às pessoas que tem agregado em minha carreira, Agência Trade (Marcelo e Jack Montovani), Produtora Atores Unidos (Cida e toda equipe) e principalmente aos meus patrocinadores, Grupo Mariano Filho, Academia Smart Move Nova Campina, Supermercado Avenida e a Nutricionista Érica Machado. Grato pelo apoio Cultura e Turismo de Nova Campina / Jornal Ita News”, finalizou sua entrevista.