Em Campinas, Márcio Trigo e a Produtora Atores Unidos reuniu todo o elenco para a leitura do roteiro do filme “Flores & Espinho”, que tem previsão para o início das gravações em janeiro de 2023.

No elenco tem Matheus Tube, jovem da nossa região (Poliana Moça SBT, Todas às Garotas em Mim RECORD TV), além de Matheus Lustosa (o André da novela Chiquititas, o Bak da Novela Os Dez Mandamento) e Gabi Lopes (Digital influencer, empreendedora, apresentadora, modelo e atriz (Malhação – Sonhos e o filme A Menina Que Matou os Pais).

Em conversa com o ator Matheus Tube no intervalo da preparação, ele falou sobre como as adaptações em obras vem ganhando força:

“Eu acho que tudo que a gente tiver como carta na manga, novos formatos, novas ideia valem muito a pena, pois brasileiro é muito rico de conhecimento e de histórias, só que a gente tem que começar a entender como que isso vira uma história real. Não é só contar a história, é “como” contar aquela história! Temos histórias muito boas, agora tem que entender como que a gente vai trazer e eu acho que se inspirar em uma obra, como o Márcio se inspirou em Machado de Assis, é um início de uma certeza. Eu acho que tem um carinho já ali, já existe um. Existe uma verdade,existe alguém que fez aquilo e tantas pessoas acreditaram que aquilo virou um livro. Então existe conteúdo, existe história, existe vida ali dentro”, disse.

Sobre o Márcio Trigo, ele estreiou na TV Globo em 1992 para dirigir programas históricos, sendo alguns como Casseta & Planeta Urgente, Os Trapalhões, TV Globinho, Sítio do Pica Pau Amarelo, Domingão do Faustão, Os Caras de Pau e entre outros trabalhos.

Matheus também comentou sobre a valorização do Cinema Nacional e sobre o movimento do mercado:

“Às vezes a gente vê os os conteúdos lá de fora, a gente vai buscar autores lá fora, né? Sendo que a gente tem tanta gente talentosa, tanta gente boa aqui dentro. Eu acho que a gente não precisa mais, não é? Chegou a hora de olhar pra dentro, de olhar pros nossos como histórias de grandes personalidades. Buscamos tanta referência fora, olha só o que a gente tem, vamos valorizar o que é nosso! Temos excelentes histórias, excelentes produtores, excelentes empresas, acho que a gente tá pronto pra fazer mesmo. Agora só falta mais empresas investirem. Apostarem na Cultura rica do nosso país. Sou grato às pessoas que tem agregado em minha carreira, Agência Trade (Marcelo e Jack Montovani), Produtora Atores Unidos (Cida e toda equipe) e principalmente aos meus patrocinadores, Grupo Mariano Filho, Academia Smart Move Nova Campina, Supermercado Avenida e a Nutricionista Érica Machado. Grato pelo apoio Cultura e Turismo de Nova Campina / Jornal Ita News”, ressaltou.

Para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o trabalho do jovem de nossa região, basta seguir no Instagram @matheustubeoficial