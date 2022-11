Sucesso nas telinhas das emissoras e dos streamming, Matheus Tube ficou conhecido por participar de produções como ” Poliana Moça ” SBT, “Todas às Garotas em Mim” Record TV, além de ter finalizado um trabalho recentemente de uma série prevista para estréia em 2023 na HBO Max, onde esteve ao lado da atriz Isabela Garcia, ele revelou uma experiência surreal dentro dos sets de gravação.

Atualmente, se prepara para viver seu primeiro personagem nos cinemas no filme Flores & Espinho, livremente inspirado na obra de Machado de Assis “esse papel trás com ele uma mudança em meu estilo/visual”.

O ator conta que, durante essa fase de sua preparação para o papel, passou a ter uma rotina de exercícios em sua vida. “Inaugurei a prática de atividade física com a Academia Smart Move Nova Campina durante esse processo, hoje faço exercícios físicos todos os dias com o acompanhamento também da Nutricionista Érica Machado daqui de Itapeva”.

Não é somente o corpo, cabelo também faz parte da caracterização de seu personagem, que em breve estará de transformação para o início das gravações. Vale salientar que o cabeleireiro Itapevense Jeremias Carvalho Hair Stylist será o responsável pela transformação.

2023 COM DOIS NOVOS PROJETOS EM PRODUÇÃO, AGORA PELO STREAMMING.

A HBO Max deu início às gravações de “Use sua Voz”, uma produção original do Cartoon Network para a plataforma de streaming, em parceria com a produtora Floresta. Com Bia Torres, Laura Castro e Giulia Nassa no trio de protagonistas, a nova série infanto-juvenil em formato live-action vai mostrar as melhores amigas estremecidas depois de um turbulento ano no Colégio Use sua Voz, enquanto se preparam para o aguardado show de talentos.

Nessa primeira temporada, vamos acompanhar todos os acontecimentos após o colégio sofrer um apagão no último dia de aula, justo quando aconteceriam as tão esperadas audições finais do Núcleo Musical. Os alunos suspeitam que o sabotador esteja entre eles, e então iniciam uma investigação com ajuda da Cabine do Futuro. Bia, Giulia e Laura revisitam confidências do passado e entendem por que romperam a amizade. Agora, munidos de conhecimento e mais sabedoria, os alunos estão prontos para soltarem suas vozes em uma apresentação histórica.

Matheus Tube finaliza sua entrevista agradecendo “Sou eternamente grato às pessoas que tem agregado em minha carreira, Agência Trade (Marcelo e Jack Montovani), Produtora Atores Unidos ( Cida e toda equipe) e principalmente aos meus patrocinadores, Grupo Mariano Filho, Academia Smart Move Nova Campina, Supermercado Avenida e a Nutricionista Érica Machado. Grato pelo apoio Cultura e Turismo de Nova Campina / Jornal Ita News”.

Para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o trabalho do jovem de nossa região, basta seguir no Instagram @matheustubeoficial