Romeu e Julieta, de William Shakespeare, é um dos clássicos da literatura. Mas já imaginaram como era a vida dos personagens quando crianças? Essa foi a grande inspiração de Iris Abravanel, mulher de Silvio Santos, ao escrever a novela “A infância de Romeu e Julieta”, que estreou na noite de ontem (09) na emissora e também no Prime Video.

Nessa nova coprodução do SBT com Amazon Prime, Matheus Tube, ator da cidade de Nova Campina integra o elenco de apoio do CEC (Centro Esportivo Castanheiras). O ator compartilha que às cenas que foi ao ar ontem e hoje, acontece a festa de fantasia “Romeu e Julieta se conhecem por acaso na festa de dez anos do CEC, Centro Esportivo Castanheiras, e o primeiro contato entre eles é mágico. Porém, a rivalidade de suas famílias pode colocar tudo a perder”.

Segundo a autora, Íris Abravanel, “A infância de Romeu e Julieta” mostra a rivalidade entre as famílias Campos e Monteiro, que moram em lados opostos do bairro de Castanheiras. Ninguém sabe ao certo como as brigas começaram, no entanto, elas ficam cada vez mais intensas com o passar do tempo. Ressentimentos existem, mas Romeu Monteiro (Miguel Angelo) e Julieta Campos (Vittória Seixas) querem mudar a história para que o local volte a ser um lugar de paz e harmonia.

Imperdível, hoje às 20h45 no SBT e Prime Vídeo.

Fotos disponibilizado pelo site do SBT.