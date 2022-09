Na manhã deste sábado (17), lideranças do Partido dos Trabalhadores e apoiadores do candidato a presidente Lula e do candidato a governador por São Paulo Fernando Haddad estiveram no Centro de Itapeva realizando uma manifestação em prol os candidatos.

Diversas lideranças da região estiveram presentes falando sobre a importância do voto e lembrando o caso da moradora de Itapeva, dona Ilza que passou por um momento de constrangimento ao declarar seu voto em Lula e receber a resposta que por conta disso não receberia mais ajuda.

Além de pedir votos em Lula e Haddad a liderança do evento ainda lembrou que os apoiadores devem votar em Márcio França para senador.

Em um ato pacífico o grupo encerrou os discursos com um grito de guerra já tradicional a favor de Lula.