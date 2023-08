Nos dias 26 e 27 de agosto aconteceu em Osasco (SP) um encontro de capoeiristas, todos puderam participar de palestras, aulas, musicalidade e uma grande formatura de Mestres.



Estiveram presentes capoeiristas de São Paulo, São José dos Campos, Bahia, Israel, Guatemala e Itapeva não poderia ficar de fora. Nossa cidade foi muito bem representada pelo Instrutor Messias (Casa do Capoeira), Contramestre Carlos (Cantinho do Dendê) e Mestre Camila da Casa do Capoeira.

Parabéns a todos!