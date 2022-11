No sábado (19), os atletas de Jiu-Jitsu Julio César e Carla Alessandra participaram do Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu sem kimono (No Gi).

O campeonato foi realizado e organizado pela International Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF) Championship, na cidade de São José dos Pinhais/PR, onde reuniu competidores de diversos estados brasileiro e também do exterior. Ao todo foram quatro medalhas, sendo, três ouro e um bronze.

Julio César sagrou-se campeão na categoria master II faixa marrom, leve e um 3° lugar na categoria absoluto. Já Carla Alessandra conquistou duas medalha de ouro, sendo uma na categoria master II meio pesado e uma na categoria absoluto.

O ano de 2022 se encerra para os competidores da Escola de Artes Marciais Team Goulart com os seguintes resultados:

Julio César – campeão da Taça São Paulo, vice campeão da 1 etapa do circuito Paulista, vice campeão SP Open, 3° lugar SP Open absoluto, campeão SP Open sem kimono (No Gi), campeão Paulista, campeão Sul Americano sem kimono (No Gi) e 3° lugar Sul Americano sem kimono Absoluto.

Carla Alessandra campeã da Taça São Paulo, vice campeã da 1 etapa do circuito Paulista, campeã SP Open, campeã SP Open absoluto, vice campeã SP Open sem kimono (No Gi), vice campeã SP Open sem kimono Absoluto, campeã Paulista, campeã Sul Americano sem kimono (No Gi) e campeã Sul Americano sem kimono Absoluto.