No domingo (23), atletas de Jiu-Jítsu da Escola de Artes Marciais Team Goulart participaram do Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu na cidade de São Bernardo do Campo e conquistaram cinco medalhas no total, sendo dois ouros, uma prata e dois bronzes.

O campeonato Paulista é uma competição oficial da Federação Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ) a nível Estadual, reunindo atletas de todo o Estado.

Participaram da competição os atletas; o faixa marrom Julio César; a faixa roxa Carla Alessandra, o faixa azul Leandro Michel e o faixa branca Marcos Paulo. De acordo com os competidores, eles geralmente treinam de segunda a sábado. Fazem preparação física (musculação) e procuram se alimentar de forma saudável.

Além da musculação e da alimentação também temos aulas específicas para os atletas com situações reais que possam acontecer em campeonatos, um ponto forte para a conquista dos resultados.

Resultados

O atleta Julio César conquistou o tri campeonato Paulista na modalidade com kimono (2017, 2021 e 2022) categoria leve (até 76 Kg) e uma medalha de bronze, na modalidade com kimono categoria absoluto (sem limite de peso).

Carla Alessandra também conquistou o tri campeonato na modalidade com kimono (2020, 2021 e 2022) na categoria pesado (até 79 Kg).

Leandro Michel conquistou uma medalha de bronze na modalidade com kimono na categoria pesadíssimo (sem limite de peso).

O atleta Marcos Paulo ficou com o vice campeonato na modalidade com kimono, categoria médio (até 82,3 Kg).

O próximo desafio será o campeonato Sul Americano na modalidade No Gi (sem kimono) que será realizado pela IBJJF (international Brazilian Jiu Jitsu Federation) que ocorrerá na cidade de São José dos Pinhais/PR, nos dias 19 e 20 do mês que vem.