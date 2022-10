Neste sábado (01), três atletas de Itapeva estarão representando o município no evento de luta “Thai Fight”.

O evento será realizado em Araraquara e contará com a participação de diversos atletas do estado de São Paulo competindo em um dos torneios mais disputado da atualidade.

Jotapeh Oliveira, Emely Blumer e Everton Lopes da equipe “CT- Oliveira Muay Thai” de Itapeva estarão entrando no ringue para em lutas que prometem emoção do início ao fim, defender a bandeira do município.

Na categoria até 63kg, Jotapeh enfrenta Kauan Aragão, já Everton enfrenta Super Choque na categoria até 65kg, enquanto Emely terá como adversária Fernanda Santana.