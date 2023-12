Aconteceu no último dia 17 de dezembro, na cidade de Santo André/SP, a disputa de dois titulos brasileiros valendo cinturões, onde competiram três atletas da região, Lucas Leite de Itaberá (garagem boxe), Lucas Henrique e Matheus Carvalho ambos da cidade de Itapeva/SP que garantiram vitória.

Na direção do grupo, o professor Fernando de Freitas Dutra e auxiliar técnico Lucas Tauan de Freitas Dutra, trazendo a vitória para casa em cima da Arena Boxe a elite do boxe paulista, classificados para o Aberto de Boxe. O projeto de boxe tem sido realizado no Itapeva E em frente a casa do idoso, ao ar livre e tem formado campeões e despertando interesse em atletas da região.

Parabéns aos professores e alunos que tem levado o nome da cidade de Itapeva e região ao mundo todo.