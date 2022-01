O atleta Manoel Antonio Ferreira Filho, da Associação Higashi de Karatê-Do, foi vice-campeão brasileiro em competição realizada nos dias 20 a 23 de janeiro deste ano no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Karatê, em Fortaleza.

Representando a cidade de Itapeva e também a Seleção Paulista, o karateca obteve um bom desempenho no campeonato, que contou com atletas de alto nível técnico.

O secretário de Esportes Robson Leite, parabenizou o atleta pela conquista do vice-campeonato. “Ele representou Itapeva e os itapevenses com honradez e garra e obteve uma excelente colocação no campeonato brasileiro”, destaca.