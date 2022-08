O atleta Matheus Lara da Escola de Artes Marciais Team Goulart (Demian Maia) participou da III Etapa do Circuito Paulista de Jiu Jitsu, evento realizado e organizado pela FPJJ (Federação Paulista de Jiu Jitsu) na cidade Osasco/SP.

O atleta disputou diversas lutas, e conseguiu subir ao podium ficando de 3° lugar em sua categoria Adulto faixa branca médio até 82 kg, categoria essa muito disputada pela quantidade de atletas inscritos. Com o resultado a favor, o atleta que visa ascensão no esporte, enfatiza a importância que é também para a cidade de Itapeva ser representada por seus atletas nos mais diversos campeonatos, tendo como os mais importantes o estadual e o brasileiro, e também como já foi aconteceu, a representação no mundial de Jiu Jitsu em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Matheus Lara que é um aluno aplicado, por sua dedicação e desempenho ao esporte obteve o reconhecimento de seu professor Goulart Silva e de seus amigos de tatame, sendo-lhe concedido o direito a troca de faixa, se graduando faixa azul, graduação esta de caráter importantíssimo para o atleta, pois lhe trará novos desafios, obrigando-o a firmar ainda mais seu compromisso com a arte suave (Jiu Jitsu).

Matheus já está se preparando para o próximo desafio que já tem data marcada, dias 17 e 18 de setembro no São Paulo International Open, um evento de amplitude internacional, que tem a participação de atletas de outros países.