O atleta de Jiu-Jitsu e policial militar Marcos Paulo, pertencente, respectivamente, à Escola de Artes Marciais Team Goulart Demian Maia de Jiu-Jitsu e a 1° Companhia do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior, ambos situados no município de Itapeva, participou do campeonato interno de Jiu-Jitsu realizado pelo Comando de Policiamento do Interior 1 (CPI/1), localizado na cidade de São José dos Campos.

A participação de Marcos Paulo foi bem positiva, onde sagrou-se vice-campeão na categoria master II (médio), faixa branca. A competição trata-se de um campeonato exclusivo para policiais militares, com o intuito do aperfeiçoamento da arte suave na defesa pessoal com foco no aprimoramento e na utilização de técnicas não letais na atividade fim de policiamento.

É importante salientar que o número de participantes e adeptos à nobre arte vem crescendo a cada dia; tendo em vista a existência dos jogos mundiais militares, competição que engloba tanto as forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) quanto as forças auxiliares (Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares) de todos os países.

O próximo desafio do Cabo PM Marcos Paulo será o Campeonato Paulista que será realizado na cidade de São Paulo, neste mês de outubro, nos dias 22 e 23.