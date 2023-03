No último sábado (25), o atleta de Jiu-Jitsu e Policial Militar Marcos Paulo, pertence, a 1° Companhia do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior, ambos situados no município de Itapeva, participou do campeonato de Jiu-Jitsu, copa” Grandes mestres” realizado pela FPJJ (Federação Paulista de jiu-jitsu) realizada na cidade de Itu, reunindo atletas de todo o estado.

A participação de Marcos Paulo foi positiva, onde sagrou-se campeão na categoria master II (meio-pesado), e vice-campeão da categoria absoluto.



O próximo desafio será o campeonato Circuito Paulista de Jiu-jitsu que será realizada na cidade de Barueri no próximo mês.