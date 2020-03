Atleta da Escola de Futebol do Araxá participa de peneira do Santos

A atleta Thais Furtado Abrahão participou nesta semana de um teste no Santos FC.

O teste foi realizado no Campo do Colégio Santa Cruz no Bairro do Butantã em São Paulo, o Santos utiliza o Campo do Colégio para as peneiras que visam revelar novos talentos.

O Projeto das Sereias da Vila, já revelou diversas jogadoras que hoje fazem parte do elenco profissional, participaram desta peneira 96 atletas da categoria de Thais.

Os responsáveis pela Escola de Futebol Araxá disseram ter muito orgulho de ter a atleta representando a categoria feminina em um teste dessa importância, e parabenizaram a garra que a atleta demonstra diariamente.