Aterro Sanitário está em processo de finalização pela Prefeitura

Em breve o município terá a área licenciada para a disposição de resíduos de forma adequada

O projeto do Aterro Sanitário é uma obra de engenharia complexa e de grande porte, a qual envolve variados profissionais de diversas áreas e tem por finalidade garantir a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos, que não puderam ser reciclados, de modo que os descartes não causem danos à saúde pública ou ao Meio Ambiente.

“Teoricamente, o Aterro Sanitário é considerado uma das técnicas mais eficientes e seguras de destinação de rejeitos”, afirma a Diretora de Controle, Fiscalização e Licenciamento do Departamento de Meio Ambiente, Natali Soares de Brito.

Situado no Km 70 da Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, SP-244, que liga Itapeva a Ribeirão Branco, o Aterro Sanitário de Resíduos Domiciliares está em processo de finalização por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Esta obra já se estende desde o ano de 2008, quando foi feita uma licença prévia, de uma área de 13 hectares, a qual foi aprovada, mas que até 2017 estava em trâmite por conta de vários processos que aconteceram, tanto da análise da CETESB, quanto do munícipio, que acabou não se realizando.

Em 2017, o Vazadouro (atual Lixão) foi interditado pela CETESB para encerramento das atividades, o que impulsionou a implantação de fato da obra.

Hoje, a Prefeitura de Itapeva obrigatoriamente, deve atender a todas as exigências apresentadas pela CETESB para poder operar o novo Aterro Sanitário. Dentre as exigências está em execução a instalação dos poços de monitoramento de águas subterrâneas, que ocorrerá na próxima semana, o sistema de drenagem de chorume e gases, o fechamento da área com alambrado, a implantação da cortina verde, cujo solo já está preparado aguardando apenas a aquisição das mudas. Está em andamento também a construção da guarita para o controle de acesso ao Aterro.

“Cabe ressaltar que a obra total está sendo realizada com recursos próprios e que além dos serviços de engenharia, outros documentos técnicos são necessários, como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e o Plano Ambiental de Desativação do Vazadouro Municipal, que estão em fase final de elaboração pelos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em caráter de urgência para a obtenção de Operação (LO)”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Diego Oliveira Carvalho.

Em paralelo, a Prefeitura estuda a implantação de coleta seletiva na cidade. A previsão para a finalização das obras é o mês de novembro.