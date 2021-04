Atenção! Saúde registra 15 casos de dengue nos bairros Santa Maria e Jardim Bonfiglioli

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde informa que há mais de 15 casos de dengue reagentes nos Bairros Santa Maria e Jardim Bonfiglioli.

De acordo com a Secretaria, isto significa que há focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue nas residências e estabelecimentos comerciais do bairro.

Ao longo do mês de abril, a equipe da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses juntos com UBS tem realizado ações de bloqueio/ busca ativa e nebulização nestas localidades.

Porém, essas ações, não serão suficientes para conter o avanço do mosquito e a transmissão da doença. Toda a população precisa participar deste processo, fazendo a sua parte. Vale ressaltar que não há vacina para a dengue e ela mata. A única forma de reduzir os casos da doença é não deixando o mosquito nascer.

A Vigilância solicita à população que:

• Faça uso diário de repelente;

• Verifique diariamente a sua casa e o seu quintal, eliminando todos os tipos de criadouros que possam acumular água;

• Verifique inclusive as áreas altas como lajes, calhas e caixas d’água;

• Coloque detergente nos reservatórios de água atrás das geladeiras;

• Elimine pneus velhos e/ou coloque enxutos em área coberta;

• Retire os pratos dos vasos de plantas;

• Lave, diariamente, escovando a borda dos bebedouros dos animais;

• Elimine sucatas ou coloque, sem água, em cobertura.

Em caso de sintomas da dengue, procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

Os principais sintomas são:

• Febre;

• Dor no fundo dos olhos;

• Dor nas articulações;

• Manchas vermelhas na pele;

• Coceira.

Somente com a sua participação a cidade irá conseguir controlar a infestação do mosquito Aedes aegypti e impedir a transmissão da doença no seu bairro. Cuide de você e de sua família. A dengue pode matar!

Casos de dengue de janeiro a abril de 2021

• Notificados – 221

• Autóctones – 23

• Inconclusivos – 4

• Importados – 7

• Descartados – 19

Casos confirmados autóctones

• Bairro Taquari Mirim – 1

• Bairro de Cima – 1

• Jardim Bonfiglioli – 5

• Jardim Bela Vista – 1

• Jardim Ferrari – 1

• Vila Nova – 1

• Vila Santa Maria – 12

• Centro – 1