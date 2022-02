Atendendo a pedidos da população, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde, fez uma alteração na estratégia de vacinação deste sábado (05), a fim de facilitar o acesso e evitar aglomeração.

⏩O Dia C – Mutirão de Vacinação das Crianças de 5 a 11 anos acontece na Unidade São Camilo, das 8h30 às 16h. As crianças devem estar acompanhadas de um dos pais ou responsável legal e, na ausência destes, deve estar acompanhada de uma pessoa com 18 anos ou mais e portando o termo de assentimento assinado. Baixe aqui: https://itapeva.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Assentimento-Menores.pdf

⏩ Na Secretaria da Saúde, haverá Drive-Thru para aplicação de dose adicional/reforço de motoristas e tenda fixa para a vacinação de pedestres. Poderão ser imunizados, os cidadãos vacinados com a 2ª dose até 02/10/2022 e vacinados com Janssen até 06/12/2022. No local também serão aplicadas a 1ª e 2ª dose em cidadãos com 12 anos ou mais.

🔷Cidadãos 18+: não esqueçam de levar um documento com foto constando CPF e comprovante de vacinação.

🔷Cidadãos 12+: não esqueçam de levar um documento com foto constando CPF e comprovante de residência.

🔷Cidadãos 5+: não esqueçam de levar o RG ou a Certidão de Nascimento ou o cartão SUS – responsáveis também devem levar documento com foto constando CPF.