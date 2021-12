Ataque de abelha mobiliza Bombeiros e SAMU para socorrer idoso

No final da tarde de segunda-feira (27), o SAMU e o Corpo de Bombeiros agiram em parceria para salvar a vida de um idoso, de 71 anos, na zona rural de Itapeva.

De acordo com os socorristas, a vítima foi atacada por um enxame de abelhas pelo Bairro da Caputera e seu estado era crítico. Devido ao local que se encontrava o idoso, os homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatá-lo usando técnicas específicas. Já em local propício para atendimento, foi a vez da equipe do suporte avançado do SAMU entrar em ação e realizar os primeiros procedimentos.

O médico do SAMU conseguiu conter o avanço do veneno das abelhas e estabilizar a vítima, que estava com alguns sinais bem alterados.

Depois de estabilizar o senhor, os socorristas seguiram para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva onde o idoso foi internado já sem risco de óbito.