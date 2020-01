Associação de Moradores da Morada do Bosque solicita melhorias no bairro ao prefeito

O prefeito de Itapeva Mário Tassinari recebeu em seu gabinete, os membros da Associação de Moradores da Morada do Bosque para tratar de assuntos referentes ao bairro.

Estiveram presentes na reunião: o presidente da associação Silvio Rezende, o vice-presidente Gilson Conti, a tesoureira Cristina Kolomenconkovas e o 2º tesoureiro Zé Maria.

Na oportunidade, os moradores solicitaram melhorias, como limpezas de mato alto, bueiros e entulhos. Além disso, argumentaram sobre a possibilidade de instalar iluminação nos parquinhos do bairro.

Eles também reivindicaram que o Poder Executivo providenciasse o fechamento das laterais da quadra de esportes, evitando o mau uso do local.

O gestor público explicou aos presentes no encontro, que consta no cronograma da Secretaria de Administrações Regionais, as providências a respeito das benfeitorias solicitadas pelos moradores do Bairro Morada do Bosque. “Faz uma semana que os servidores municipais desta Secretaria estão realizando os serviços de limpeza e manutenção de praças públicas por todo o município e em breve, tomarão as medidas necessárias no Morada do Bosque”, ressaltou.