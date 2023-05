A Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social viabiliza o Programa Bolsa Auxílio Municipal, como forma de reduzir as desigualdades sociais e promover o aprimoramento dos cidadãos. Mensalmente os beneficiários do programa participam de palestra, sobre temas de relacionamento interpessoal. Na tarde de sexta-feira (26), na Etec-Minas, foi ministrada palestra com o advogado, Dr. Leonardo Mariozi, sobre violência doméstica e aplicação da lei Maria da Penha.

Ao final da palestra todos os participantes receberam certificados e, em comemoração ao mês da mães, foram sorteados brindes doados por empresas locais parceiras do programa. As empresas que doaram os brindes foram: Empório Matos, Mais um bebê, Ótica Diniz, Cantinho das Fraldas, Central Modas, Sumirê, Conexão Kids, Mais Sabor, World Tênis, Mari Calçados, Space Shop, Cherry Armarinhos, Salão Beleza e Arte, Salão Oliveira, Hikari Comésticos, Livraria Padre Pio, Realce, Intimus e Mood Tendências.

As palestras para os assistidos pelo Programa Bolsa Auxílio Municipal são realizadas graças a parceria com o curso Técnico em Serviços Jurídicos, da Etec Dr Demétrio de Azevedo Júnior (Etec-Minas), com a coordenação da professora, Denise Meire Lopes. A instituição de ensino parceira é responsável pela organização pedagógica dos temas propostos e pela colaboração dos palestrantes.