A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social proporcionou visita à Apae, para os jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, assistidos pela Casa do Adolescente. A visita aconteceu na quarta-feira (28), e na ocasião, foram apresentadas as dependências do lugar e explanado como é feito os atendimentos para com os alunos e familiares.

A secretária de Desenvolvimento Social, Lucicléia Schreiner, explica que a visita tem o objetivo de ampliar os conhecimentos dos adolescentes. “A maioria dos assistidos pela Casa do Adolescente não tinha conhecimento do trabalho realizado na APAE e puderam interagir junto aos atendidos, com o plantio de mudas, adquirindo muitos conhecimentos”, destacou.