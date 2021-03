As irmãs Maria Fernanda e Maria Sofia e o amor pelos cavalos

Maria Fernanda Mendes Mattos, de 12 anos e Maria Sofia Mendes Mattos, 9 anos, filhas de Fernando Henrique Mattos e Fernanda Mendes Mattos, sempre desmontaram o amor pelos animais, mas a paixão por cavalos era desconhecido para elas.

Com o passar dos anos, a conexão com os cavalosfez com que ambas descobrissem o esporte, onde uniu a brincadeira com a competição, através de seus companheiros fiéis Fama e Big.

Com aproximadamente dois anos da descoberta desse amor, algo se tornou sério e ao mesmo divertido. Elas entendem as responsabilidades que esse esporte traz e fazem com prazer, além de contar com todo apoio dos pais e familiares.

Maria Fernanda e Maria Sofia são competidoras da Associação Brasileira Quarto de Milhas, raça dos seus cavalos e já ganharam vários prêmios, como Top Five do Rancho Pacahu, 1° Lugar Kids Maria Sofia e Top Five Rancho Pacahu, 3° Lugar Mirim Maria Fernanda.