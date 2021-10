Artistas locais ganham a Calçada do Artesanato, na Praça Anchieta

Foram instalados na manhã de quinta-feira (14) os pórticos que sinalizam a Calçada do Artesanato, ao lado da Catedral de Itapeva. O local foi criado com a finalidade de se tornar mais um Ponto Turístico no município, além de ser um importante instrumento de valorização do artesanato local e incentivo à economia criativa.

A instalação dos pórticos foi o primeiro passo para a melhoria do espaço, está sendo planejada uma segunda ação que será a cobertura do local, que trará uma maior comodidade tanto para os artesãos que ali trabalham como para os frequentadores e população em geral.

A Calçada do Artesanato já recebe aos sábados a FEARTE e poderá de agora em diante abrigar os artesãos interessados em expor seu trabalho nos demais dias da semana. Mais informações pelo telefone: (15) 3521-3909.