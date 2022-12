O artista itapevense Ricardo Galvão, que há anos vem despontando com um talento na região realizou na quarta-feira (30), um sonho que tinha de gravar um DVD na cidade de Goiânia.

Ricardo contou que para realizar o sonho, teve que realizar alguns eventos para custear as despesas para a gravação, entre os eventos uma rifa e shows.

Em entrevista o artista falou sobre a emoção do sonho realizado e ainda falou sobre como foram as gravações e como e quando o público pode conferir o resultado das gravações que em sua maioria foram composições próprias. Confira:

IN- Como foi a gravação do DVD?

Ricardo- Foi incrível do começo ao fim, me dediquei muito para esse projeto que até então era só um sonho, mas Deus abençoou e eu consegui realizar o meu sonho de gravar em Goiânia, uma das maiores experiências que já tive na vida, sair da zona de conforto pra ir correr atrás de um sonho é uma coisa muito única e gravar no estúdioonde grandes artistas já passaram como o saudoso e meu ídolo eterno Cristiano Araújo, pra mim foi um grande marco na minha vida, ainda nem estou acreditando que consegui chegar até aqui, mas tudo foi graças a Rifa que eu fiz onde muitos amigos e colegas me ajudaram comprando, isso me incentivou e de acordo com as vendas eu consegui entender que existiam pessoas que acreditam em e estavam torcendo por mim mais uma vez, e aí que eu resolvi das as caras e comprar as passagens de ida para Goiânia.

IN- Quantas músicas fazem parte do DVD?

Ricardo- Esse formato de DVD POCKET São apenas 6Faixas inéditas.

IN- As músicas são composições próprias?

Ricardo- Sim, cinco delas são composições minhas e umado meu amigo mato-grossense Alison Brignoni que contribuiu pra que esse projeto se concretizasse.

IN- Quando ele estará disponível?

Ricardo- Uma das faixas talvez será lançada já no final de dezembro em todas as plataformas digitais e no meu canal no YouTube www.youtube.com/ricardogalvaooficial.

IN- Como foi para você essa experiência?

Ricardo- Sem dúvidas uma das maiores experiências que já tive na vida, sair da zona de conforto pra ir correr atrás de um sonho é uma coisa única e foi um grande marco na minha vida, ainda nem estou acreditando que consegui chegar até aqui, mas por tudo que passei eu consegui entender que existiam pessoas que acreditam em e estavam torcendo por mim mais uma vez, então entrei com contato com meu produtor Thiago De Morais de Goiânia para acertar e confirmar os detalhes e aí então fechei a parceria e mesmo sem ter muito dinheiro eu resolvi acreditar ainda mais em mim e no meu sonho é já fui logo comprar as passagens de ida para Goiânia, foi incrível!

IN- Então deixei aqui seus agradecimentos.

Ricardo- Quero agradecer a todo mundo que me incentivou e acreditou em mim desde o início dessa loucura (risos) chamada de sonho, mas pra quem tem fé nada é impossível, pois só quem sonha consegue alcançar!