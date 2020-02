Artista internacional realiza exposição de quadros em Itapeva

Exposição estará sendo realizada até dia 11 de fevereiro. Acervo conta com quadro que visa arrecadar fundos para o Continente Africano

A noite de quinta-feira (30), foi marcada pela abertura da exposição “A arte da Preservação” da artista plástica Eliana Santos.

A artista que é itapevense, já expôs o seu trabalho em diversos países e que tem prêmios internacionais pelo trabalho que realiza está com seus quadros em exposição na Casa da Cultura “Cícero Marques”.

A abertura da exposição contou com uma participação especial da Camerata de Cordas Friccionadas da Escola de Formação Musical “Hugo Bellezia”, e ainda com a presença de diversos artistas e apoiadores da cultura itapevense assim como do secretário municipal de Cultura e Turismo, Márcio Gouveia.

A exposição é aberta ao público e além dos quadros que podem ser comprados pelos amantes das artes, o cidadão encontra ainda camisetas alusivas as quadros que a artista plástica, Eliana Santos está expondo.

De acordo com Eliana, um dos quadros está sendo leiloado para levantar fundos para compra de mantimentos e água para serem encaminhados a países da África.