A Agência de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP realizou uma operação na manhã desta terça-feira (04), que culminou na apreensão de um ônibus que realizava o transporte irregular de pessoas na Rodovia Pedro Rodrigues Garcia, SP-249 entre Ribeirão Branco e Itapeva.

De acordo com os fiscais da ARTESP, ao realizar a abordagem em um dos ônibus que passava pela fiscalização, descobriram que o mesmo não tinha autorização para realizar o transporte. No veículo havia 39 pessoas entre estudantes e trabalhadores que foram levados ao seu destino com escolta dos fiscais.

Depois que todos os passageiros desceram, o ônibus foi levado até a rodoviária de Itapeva, onde ficou apreendido.

O veículo foi encaminhado a um pátio em Avaré e as medidas administrativas tomadas. De acordo com as informações levantadas por nossa equipe de jornalismo, o ônibus pertence a um cidadão de Ribeirão Branco.