Acontece durante esta sexta (08), sábado (09) e domingo (10), a partir das 19h, o tradicional Arraiá Nhô Bentuca, na Praça Anchieta, trazendo de volta as barracas típicas, quadrilhas e shows dos artistas locais:

Sexta-feira (08) – Banda 3 Canto

Sábado(09) – Tchê Loco

Domingo (10) – Paty Figueira

Toda a renda arrecada no Arraiá Nhô Bentuca será revertida para as entidades Lar do Amor, Avacci, Recria, APAE, Luz da Visão e Mãe da Vida.

O Arraiá Nhô Bentuca é uma ação da Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social e da Secretaria de Cultura e Turismo. Prestigie!