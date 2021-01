Após denúncia, Guarda Civil Municipal, apreende drogas com mulher na Avenida Mário Covas

No dia 13, por volta das 19h, a equipe tática ROMU em patrulhamento pela Avenida Brasil foi abordada por um cidadão, que não quis se identificar, informando que um veículo Chevette tinha acabado de adquirir entorpecentes pelo Jardim Guanabara e seguido sentindo ao Terminal Rodoviário.

Com as características do veículo, a equipe da GCM, realizou buscas e logrou êxito em abordar o veículo próximo à sede da OAB.

Em seu interior estavam dois homens e uma mulher. Feito busca no interior do carro e nos dois homens suspeitos nada ilícito foi localizado.

Desta forma, foi pedido apoio de uma guarda feminina para uma minuciosa busca na mulher, com a qual foi localizado na parte superior de sua roupa íntima 2 porções médias de maconha.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão à mesma e conduzida ao plantão policial, onde a delegada registrou a ocorrência (artigo 28), apreendendo os entorpecentes e liberando a cidadã após assinar termo de responsabilidade.