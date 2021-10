Após denúncia, GCM apreende drogas em casa abandonada na Vila Dom Bosco

Na quarta-feira (20), por volta das 9h30, equipes da Guarda Civil Municipal em patrulhamento pela Rua Vicente Eduardo Araújo, na Vila Dom Bosco, receberam uma denúncia anônima, de que em uma casa abandonada haveria indivíduos embalando drogas.

Ao chegarem no local, os GCMs identificaram que haviam barreiras com madeiras para dificultar a entrada, porém no referido endereço não havia ninguém.

Entretanto, foi localizado de pronto várias porções de maconha, balança de precisão e dinheiro.

Logo em seguida, os GCMs empregaram a cadela K-9 Zara, que apontou mais dois locais onde haveria drogas e dinheiro. Os guardas apreenderam 42 porções de maconha, 34 pedras de crack, uma balança e R$ 782,35, que foram encaminhados ao plantão para as providências cabíveis.