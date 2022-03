A Petrobras anunciou que os combustíveis irão sofrer reajuste a partir desta sexta-feira (11).

O anúncio de que a gasolina sofrerá um reajuste de 18,7% e o diesel 24,9% fez com que muitos motoristas corressem para os postos de combustível para aproveitar os preços ainda sem reajuste. Em diversos postos de Itapeva as filas promovem uma confusão no trânsito.

De acordo com a Petrobras, a alta se deu por conta da guerra na Ucrânia.