Após a divulgação da matéria sobre o estado temerário do Anel Viário Mário Covas, que devido aos buracos ao longo de sua extensão deixava muita gente preocupada com possíveis acidentes a via recebeu serviços da chamada “Operação Tapa Buracos”.

Quem passou pelo local nesta semana já deparou-se com o local em condições mais adequadas de uso.