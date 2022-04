A Câmara Municipal de Itapeva receberá na tarde deste sábado (09), o lançamento do livro “Ainda Existem Flores” da escritora e artista plástica Ana Helena Barros Vasconcelos.

Contando com o apoio do IHGGI – Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Itapeva, a artista estará apresentando seus trabalhos no Espaço Cultural Eduardo Silveira Gomes da Câmara.

O lançamento do livro está programado para às 16h. Quem comparecer ao evento vai poder ainda conferir a exposição de telas da artista.

O evento é uma oportunidade para a população estar em contato mais uma vez com o movimento cultural de Itapeva. Prestigie!