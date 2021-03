AME Itapeva será hospital de campanha contra a Covid-19

Em edital de chamamento público publicado no site do Jornal Ita News, a O.S.S Irmandade da Santa Casa de Andradina, que detém a responsabilidade de gestão sobre o AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Itapeva, informou que o local será convertido a Hospital de Campanha para enfrentamento da Covid-19.

Diante disso, a equipe gestora já começou a tomar as medidas necessárias para adequar a unidade às exigências para a homologação do local.

Um dos editais, inclusive, refere-se à contratação de mão-de-obra para trabalhar no AME. São vagas para Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Manutenção Elétrica, Auxiliar de Manutenção Predial, Copeiro (a), Técnico de Enfermagem, Enfermeiro (a), Enfermeiro Coordenador, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Coordenador, Faxineiro (a), Farmacêutico, Auxiliar de Farmácia, Psicólogo (a) e Assistente Social.

A unidade irá comportar 10 leitos de UTI e 6 leitos de Enfermaria, em uma ala exclusiva para tratamento de pacientes suspeitos e positivos para Coronavírus, com início das atividades previsto para o dia 29 de março.