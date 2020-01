AME Itapeva será administrado pela Santa Casa de Andradina

A notícia de que o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), de Itapeva será gerido pela Santa Casa de Andradina pegou a todos de surpresa.

A notícia foi vinculada na sexta-feira (17), e a informação é de que foi realizada uma licitação que capacita entidades ligadas ao setor de saúde pública, e o AME de Itapeva acabou tendo os seus direitos administrativos cedidos para a Santa Casa de Andradina que já tem sob sua tutela três outros Ambulatórios Médico de Especialidades.

Diante da informação procuramos a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva que nos encaminhou a seguinte nota:

COMUNICADO OFICIAL DA SANTA CASA DE ITAPEVA

Tem o presente a finalidade de comunicar todos os interessados desta Instituição, que por meio de decisão publicada no Diário Oficial no último dia 15/01/2020, esta Instituição foi surpreendida com a notícia de que a OSS Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Andradina será a nova gestora do AME Itapeva, a partir de 1º de março.

Apesar dos esforços desta Instituição para assegurar sua continuidade à frente da gestão desse ambulatório, completando 10 anos de existência, a sua proposta orçamentária foi preterida pela proposta da entidade andradinense.

Estamos tomando todas as providências para verificar a regularidade de todo o processo administrativo em questão, assegurando que todas as medidas jurídicas a nosso alcance serão tomadas, caso se detecte alguma não conformidade que justifique um pedido de revisão desse processo e da consequente decisão.

Por fim, informamos que a OSS Santa Casa de Misericórdia de Itapeva encerrará a sua gestão a frente do AME Itapeva no dia 29/02/2020.

Já a secretária municipal de Saúde, Karen Grube usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso, pelo Facebook a secretária deixou a seguinte explicação:

“Só esclarecendo: AME é do governo Estadual, sempre realizou licitações para sua administração e a OS Santa Casa de Itapeva sempre ganhou. Este ano, porém, ela perdeu e outra Empresa, a OS de Andradina irá realizar a administração. Nenhuma prefeitura municipal tem governança sobre isso. Agradecemos a OS Santa Casa pelo excelente trabalho realizado até então e torcemos para que a nova administração venha a contribuir”.