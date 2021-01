AME Itapeva reforça a importância em avisar previamente o cancelamento de exames e/ou consultas

Somente no mês de dezembro, 2.451 pessoas faltaram em exames e consultas agendadas no AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Itapeva. Este número elevado influência muito na agilidade do atendimento e processo de espera dos pacientes.

Desta forma, o AME solicita para que todos os munícipes que precisarem faltar ou que os exames e consultas não tenham mais necessidade, para que entrem em contato com esta unidade com objetivo de realizar o cancelamento de seu horário. Além de auxiliar no bom andamento dos serviços prestados pelo AME, o paciente também dará a oportunidade de outra pessoa ser atendida.

Desde o início da pandemia, muitos exames e consultas precisaram ser reagendados devido ao risco de disseminação do Coronavírus. Sendo assim, o AME reforça que avisando antecipadamente sobre o cancelamento de seu exame ou consulta, contribuirá para que os pacientes que aguardam por uma vaga possam ser atendidos.

Vale lembrar que todos os protocolos sanitários para o combate à Covid-19 estão sendo cumpridos pela unidade, como o uso constante de máscaras de proteção, tanto pelos colaboradores como pelos pacientes, além da disponibilidade de álcool em gel e distanciamento na recepção, com os assentos marcados para quem aguarda.

O AME Itapeva está localizado à Rua Espiridião Lúcio Martins, n° 220, no Centro, ao lado da Santa Casa. Caso precise remarcar seu exame ou consulta, entre em contato pelo número (15) 3524-9030.