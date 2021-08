Ame Itapeva de deverá retornar com atendimentos em setembro

A ex-prefeita de Taquarivaí, Cecé Cardoso, que atualmente trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, informou em suas redes sociais o possível retorno de atendimentos do Ame Itapeva em setembro.

De acordo com o comunicado, em uma reunião realizada com os gestores do Ambulatório Médico de Especialidades, noticiaram que os atendimentos da unidade serão normalizados a partir do dia 1° de setembro.