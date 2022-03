Uma parceria entre a Prefeitura de Itapeva, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e o Instituto Planeta Terra, reuniu autoridades e alunos das Redes Municipal e Estadual na tarde de terça-feira (22), para a soltura de 10 mil alevinos (filhotes de peixes) na represa Pilão D’Água, em comemoração ao Dia Mundial da Água.

Participaram desta ação o prefeito Mário Tassinari e as secretárias de Educação Eunice Rodrigues e de Meio Ambiente Tatiana Dobner, o superintendente da Sabesp Ullisses Andrade, o gerente de divisão da Sabesp Márcio Castro, membros do Instituto Planeta Terra, sendo a presidente Celia Pedroso, o coordenador Paulo Saponga e o gestor ambiental Paulinho Saponga, além dos alunos e professores das Escolas Auta Rolim, do Bairro Santa Maria e Silvério Monteiro, do Pacova.