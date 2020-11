Alunos e professores de Enfermagem voltam aos campos de estágio após 7 meses de paralisação na Escola de Minas

Após 7 meses de aulas remotas devido a pandemia, alunos do 4° módulo (1° semestre – manhã) e alunos do 4° módulo (2° semestre – tarde) retornaram às aulas presenciais de estágio em Unidades Básicas de Saúde (UBS), ações educativas de prevenção à COVID e dengue, visitas em CAPS e Residência Terapêutica.

No dia 19 de outubro, professores e alunos do 4° módulo, participaram de uma capacitação/integração oferecida pela secretaria de saúde, onde os mesmos orientaram sobre normas e rotinas das UBS e ações educativas em ruas e residências, com relação à Covid-19 e dengue.

No dia 20 de outubro, os alunos realizaram o teste rápido de Covid-19 e também observaram esta parte prática realizada pelos professores.

E por fim, a partir do dia 26 de outubro, se iniciaram os estágios nas UBS da Vila Camargo e Vila São Benedito no período manhã; nas UBS da Vila São Miguel e Parque São Jorge período tarde. Também no período tarde, outra turma estão nas ações educativas e visitas nas instituições do CAPS e residência terapêutica.

Apesar de estarmos em tempo difíceis devido à Pandemia, é com muito orgulho que vejo alunos e professores do curso técnico em enfermagem da ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior, nesta linha de frente, mas com toda segurança e responsabilidade perante os procedimentos realizados em campo de estágio.

(Enviado pela professora Audrey, coordenadora do curso de Técnico em Enfermagem / Reprodução Escola de Minas)