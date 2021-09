Alunos dos Grêmios Estudantis do polo 10 se reúnem para tratar de próximas ações

Foi realizado nesta terça dia 21 de setembro de 2021, um encontro com os Grêmios Estudantis do polo 10, onde estavam participando os Conselheiros Regionais do CMSP – CONVIVA.

A aluna representante da Diretoria de Ensino – Região de Itapeva foi Ana Bheatriz Vian Flores (Bia),da escola Zulmira de Oliveira, que veio acompanhada do professor articulador Hailton e demais colegas gremistas.

O encontro teve como objetivo compartilhar as BOAS PRÁTICAS – 1º SEMESTRE e previsão de nossas ações até o final do ano.

Grêmio Estudantil Paulista 2021

Reunião Polo 10 – Grêmio Estudantil

Apiaí- Rafaela | Itapetininga- Ector | Itapeva- Ana Bheatriz | Itararé- Kaune Isabele | Itu- Francieli | São Roque- Gustavo | Sorocaba- Yasmim | Votorantim- Gabriela.

Parabéns a todos os envolvidos!