A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social do Município e em parceria com a ETEC Demétrio de Azevedo Jr. (Escola Minas), realiza os cursos profissionalizantes, na Escola Municipal de Gastronomia, como forma de promover a qualificação profissional e o empreendedorismo entre as pessoas. Nesta sexta-feira (31) aconteceu a formatura de mais uma turma do curso de Panificação.

O curso tem carga horária de 20 horas e prepara os alunos para trabalhar em padarias, lanchonetes, restaurantes ou abrir seus próprios negócios. A Prefeitura, em parceria com o Sebrae e o Banco do Povo, oferece linhas de crédito para que os formandos tenham capital para o ingresso no empreendedorismo. Os formandos também são orientados quanto a gestão de negócios, recursos, precificação e demais técnicas para que a atividade realizada possa gerar lucros.