Alunos do curso de Engenharia Florestal da FAIT realizam palestras em Coronel Macedo

Na quarta-feira, dia 10 de março, os acadêmicos do curso de Engenharia Florestal da Fait do 7° semestre Mayrluce Lucio, Viktor Custódio e Amantino Ferreira, realizaram uma palestra educativa na Escola Estadual Antônio Tonon em Coronel Macedo – SP.

O objetivo da palestra foi de esclarecer e orientar alunos do fundamental e ensino médio. O foco foi o dia Internacional das Florestas e o dia da água que são comemorados neste mês de março.

Também, os palestrantes explanaram sobre a conscientização das florestas, queimadas, poluição, biomas, logo depois entramos no foco da agua, bacias hidrográficas, lei das águas, uso racional, dicas rápidas de evitar desperdício, ciclo da agua, distribuição da agua no planeta entre outros.

Outro tema abordado da profissão do Engenheiro Florestal, quais áreas trabalha, o que faz, o que estuda. Pois a profissão do Engenheiro Florestal é uma profissão que tem um mercado crescente, podendo atuar em áreas de reflorestamentos comerciais com plantas exóticas e nativas, manejo físico e de fertilidade do solo, melhoramento genético, georreferenciamento, controle de pragas e doenças florestais entre outras.

Os cuidados da saúde ambiental do planeta começam com pequenas atitudes do nosso cotidiano, como evitar desperdício de água, separação dos lixos recicláveis e orgânicos, não jogar lixos nas vias, descarte de produtos como óleos em locais inapropriados e preservação dos recursos naturais e da fauna contribuirão para um planeta mais saudável.

Agradecendo em nome da professora Simone Aparecida Garcia todos os alunos e funcionários da Escola Estadual Antônio Tonon da cidade de Coronel Macedo (SP) pela disponibilidade para que o evento pudesse ocorrer. Tambem aos alunos do curso de Engenharia Florestal pela iniciativa e execução desta importante atividade de conscientização ambiental.