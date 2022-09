Na segunda-feira (19), os alunos do 4º Ano da EMEF Dr. Humberto de Morais Vasconcelos visitaram a Casa da Cultura em Itapeva.

Na oportunidade, os alunos foram recepcionados pelo historiador Preto Matos, que discorreu sobre toda a história de Itapeva e de Nova Campina.

O objetivo do passeio foi a ampliação do conhecimento de mundo das crianças através de visitas a novos lugares, construindo e reconstruindo novos conceitos. Em sala de aula os professores farão a interação das disciplinas com as questões sociais, pois, muito além do que se aprende em uma sala de aula, é a vivência de novos conhecimentos, ampliando o seu repertório de mundo, associando o que aprendeu a situações e cenários reais de forma espontânea, divertida e lúdica.

No decorrer da semana, entre os dias 21 e 22 de setembro, outras turmas da Unidade Escolar também fizeram omesmo passeio