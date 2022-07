A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Esportes, oferece todo o apoio necessário para o incentivo à prática esportiva na cidade. Na quarta-feira (27), a Secretária de Esportes, Ana Paula de Almeida recebeu o professor, Fábio Lara, da Escola Estadual Jeminiano David Müzel, para averiguar as necessidades dos alunos que irão disputar a grande final do atletismo, nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP. A competição acontece de 06 a 09 de agosto, em Praia Grande-SP.

Na ocasião a Secretária de Esportes enfatizou a importância do apoio aos atletas que representam a cidade de Itapeva em competições estaduais. “Quando esportistas de Itapeva participam de campeonatos, nossa cidade passa a ser representada em diferentes regiões do Estado de São Paulo e isto valoriza o município. O apoio do Poder Público Municipal é de grande importância para difundir à prática esportiva na cidade”, explicou a secretária.