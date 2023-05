Na última sexta-feira, 19 de maio, os alunos e alunas do Novotec de Administração visitaram a fábrica da Toyota em Sorocaba. Inaugurada em 2012, é a primeira fábrica da marca na América do Sul criada a partir do conceito Eco Factory da Toyota, que estabelece critérios de alto padrão de eficiência ambiental. Responsável pela fabricação do Etios, Yaris (ambos os modelos na versão hatch e sedã) e o Corolla Cross.

Os discentes puderam ter acesso sobre valores, cultura, suas linhas de produção e forma de trabalho da Toyota, que se preocupa com o meio ambiente, a sustentabilidade e o uso consciente de recursos naturais, sem abrir mão de produzir carros com a mais alta qualidade e tecnologia de ponta.

A visita iniciou no museu Toyota que apresenta a história da montadora até os dias atuais, indo em seguida para linha de produção dos veículos Toyota, passando por todos os processos produtivos.



Professores responsáveis pela visita e acompanhamento dos alunos (as): Gláucia Rodrigues Maldonado Guerra da Cunha e Jeniffer Cristiane Rodrigues Souza.

@etec_itapeva