O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry agora faz parte das vivências dos alunos do 5 º ano A da professora Manuela Obnesorg da Escola Municipal Professor José Maria de Oliveira no bairro São Roque. O objetivo na produção didática é incentivar não apenas o hábito da leitura, porém a leitura como ação reflexiva, apta a incentivar o senso crítico do estudante – com respaldo tanto no texto verbal quanto no visual. Diversas atividades estão sendo realizadas a partir da leitura do livro, além da reflexão de algumas passagens da história para que obtenham maior domínio da leitura, oralidade e escrita dentro do processo de ensino/aprendizagem.

“Queridos alunos, se tu vens, por exemplo, às sete da manhã, desde às seis eu começarei a ser feliz”, finaliza a professora.