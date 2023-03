No dia 23, os alunos do Técnico de Enfermagem da Escola de Minas tiveram uma aula diferente e divertida do componente curricular de Urgência e Emergência. A turma do 3° módulo do curso estiveram no laboratório de enfermagem da Unidade de Ensino com a professora Audrey. O tema da aula era “Reanimação Cardiopulmonar intra e extra hospitalar adulto e pediátrico”. Na oportunidade, foi relembrada também a “manobra de heimliche” em crianças de 0 a 1 ano.

No ano de 2022 a escola investiu 9 mil reais na aquisição de um manequim para simulações no laboratório de enfermagem.

➡️ Que ser um Técnico em Enfermagem?

As inscrições serão no site do vestibulinho de 04/04 até às 15h do dia 08/05/2023 e o valo da taxa de inscrição é de R$ 33,00. Pelo site você realiza a inscrição e paga o boleto. Lá tem um link com toda a programação do vestibulinho. Não perca as datas.

Além de Técnico em Enfermagem, terá ainda neste vestibulinho:

– Desenvolvimento de Sistemas

– Edificações

– Eletrotécnica

– Química

– Mineração

– Administração – (EaD – On-line)