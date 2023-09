Visita fez parte de um projeto pedagógico da Escola.

Os alunos da EMEF Pedro Rodrigues Pereira, do Bairro do Braganceiro, em Nova Campina, visitaram na quarta-feira (06), os Parques Jardim Botânico e Tanguá, em Curitiba, no Paraná. A visita, que ocorreu durante todo o dia, fez parte da culminância de um projeto pedagógico da escola das disciplinas de Geografia e Ciências, ambas ministradas respectivamente pelos professores Juliano Camargo e Rafael da Silva. O projeto, denominado “Vivências Educativas na Capital do Paraná”, oportunizou aos alunos do 6º ao 9º Ano, uma experiência cultural e de conhecimento a partir da viagem e das aulas ministradas durante a ocorrência do projeto dentro da escola.

A EMEF Pedro Rodrigues Pereira, tem como diretora, Tainara Ito e como coordenadora pedagógica, Maria Lineia de Barros, as quais também participaram da visita, juntamente com a professora Stela Silva e as servidoras, Dayane Mesquita e Mirela Verneque. A COE, Larissa Santos, também esteve presente, representando a Secretaria Municipal de Educação de Nova Campina.

Agradecimentos aos pais e alunos, professores e demais servidores e nossa diretora, Tainara Ito, que esteve presente, nos auxiliando e dando todo o apoio. Nossa coordenadora, Lineia e a todos da Secretaria Municipal da Educação, que não mediram esforços para que este evento fosse realizado.

Obrigado, secretário Luciano Proença e toda a sua equipe. Obrigado pelo ótimo trabalho prestado pela empresa ONIX, através dos motoristas, que foram excelentes no tratamento com todos e pela competência na execução de suas funções.