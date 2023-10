Na última semana, os 9ºs Anos da EMEF Dr. Humberto de Morais Vasconcelos, de Nova Campina, concluíram em Itapeva, o ciclo de visitas às escolas técnicas da região: “Colégio Agrícola de Taquarivaí” e o famoso “Minas de Itapeva”.

A equipe do Grêmio estudantil da ETEC e o coordenador do Curso de Mineração, professor Guaracy Figueiredo, receberam o grupo de aproximadamente 50 alunos.

Na ocasião, os alunos receberam informações, sanaram dúvidas, com orientações quanto ao vestibulinho 2024, e ainda conheceram toda a estrutura da escola, passando pelos laboratórios de química, nutrição, informática e também nas salas de aula. Ao final, também conheceram toda a área externa do prédio escolar.

Taquarivaí

Seguindo os mesmos objetivos da visita em Itapeva, o grupo também conheceu no mês de setembro, a ETEC Dr. Dario Pacheco Pedroso, em Taquarivaí, conhecido pela oferta dos cursos das áreas de Agronegócio, Pecuária e Meio Ambiente.

Segundo a professora Caroline Rodrigues, responsável pela ação, os momentos foram muito importantes para os alunos e certamente contribuíram com as demandas dos futuros formandos do Ensino Fundamental II.

“Agradecemos à equipe do Colégio Agrícola, à Etec Minas, ao grêmio estudantil, ao diretor Joamar, coordenadora Letícia, professores Juliano Camargo, Natanael Santos, Lúcia Ribeiro, Maristela Leite e Tatiana Kolomenconkovas e demais membros da equipe escolar, aos pais, à secretaria da Educação na pessoa do secretário Luciano Proença e à prefeitura, na pessoa da prefeita Jucemara Fortes”, pontuou a professora Caroline.