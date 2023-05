Na semana da Biodiversidade, alguns alunos da EMEF Dr. Humberto Morais de Vasconcelos foram recebidos na Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, em Itapeva, na manhã desta terça-feira (23). Na ocasião, eles se juntaram a outras escolas no ato final de uma programação iniciada durante a manhã, que contou com várias ações. Na secretaria, os alunos plantaram junto ao prefeito de Itapeva, Mário Tassinari, uma muda de pau-brasil. Além do plantio, também conheceram o parque que abriga a área da secretaria. Tiveram contato com diversas árvores e plantas frutíferas. O evento foi organizado pelo Instituto Planeta Terra, em parceria com a prefeitura Municipal de Itapeva.

A participação no evento só foi possível através do apoio da escola, por meio de seu diretor Joamar Amorim e da coordenadora pedagógica, Letícia Fernandes e pelo apoio da prefeita Jucemara Fortes e sua equipe da Educação, que não mediu esforços para também apoiar a visita.

“Agradecemos a todos que apoiaram este trabalho”, disse o professor Juliano Camargo, responsável pelas turmas designadas para este ato tão importante.